Roland Motte, jardinier : entretenir votre phalaenopsis, votre orchidée papillon

L'orchidée phalaenopsis est plutôt facile à entretenir avec les bons conseils et les astuces de Roland Motte, le jardinier de France Bleu Lorraine et France Bleu Besançon.

Le phalaenopsis

Le phalaenopsis est également appelé orchidée papillon car ses fleurs ressemblent à des papillons. Il en existe de nombreux coloris, avec une gamme très large et variée, et il existe même des variétés panachées.

L'orchidée est une plante épiphyte. Dans son milieu naturel, on la trouve au sommet des arbres où elle ne survit que grâce à l'humidité ambiante.

Comment entretenir votre orchidée

Entretenir votre phalaenopsis est plutôt simple. Placez-le de préférence près d'une fenêtre, aussi près que possible d'une source de lumière et aussi loin que possible d'une source de chaleur. Vaporisez le feuillage tous les jours. Donnez de l'engrais régulièrement. Le rempotage se fait au printemps, avec un terreau spécial composé essentiellement d'écorces de pin.

Lorsque toutes les fleurs se seront ouvertes, elles vont faner. C'est le moment d'intervenir pour prolonger la vie de votre orchidée. Coupez la hampe florale au-dessus du troisième bourgeon (bourgeon qui ressemble à un écaille). Votre orchidée continuera de développer des fleurs. Ou alors vous verrez se développer des keikis, de nouvelles petites orchidées, à replanter !

Couper la hampe florale de votre orchidée au-dessus d'un bourgeon © Radio France - Roland Motte

Retrouver Roland Motte sur France Bleu Lorraine et France Bleu Besançon et sur son site www.lesjardinsdelaterre.com.