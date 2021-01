Roland Motte, jardinier : entretenir votre poinsettia ou Etoile de Noël

Les conseils de Roland Motte, notre jardinier, pour entretenir votre poinsettia ou Etoile de Noël.

Votre poinsettia ou Etoile de Noël peut très bien refleurir l'année prochaine ! Suivez les bons conseils et les astuces de Roland Motte, le jardinier de France Bleu Lorraine et France Bleu Besançon.

La petite histoire du poinsettia

Le poinsettia qu'on appelle aussi chez nous Etoile de Noël, et dont le nom latin est Euphorbia Pulcherrima, est originaire du Mexique. Là-bas on l'appelle la fleur de la Sainte Nuit de Noël. C'est Joël Poinsett, ambassadeur américain au Mexique qui l'a ramené aux USA. Joël Poinsett est décédé le 12 décembre 1851 et depuis, ce 12 décembre est devenu la journée du poinsettia aux Etats-Unis. C'est grâce à lui que le poinsettia s'est répandu dans le monde entier et qu'il est devenu la plante associée à Noël.

Bien entretenir son poinsettia

L'entretien en est plutôt simple comme la majorité des plantes d'intérieur. Une seule condition à respecter : mettez votre poinsettia près d'une fenêtre, -il aime énormément la luminosité-, mais n'ouvrez jamais cette fenêtre, il a horreur des chocs thermiques.

A partir du mois de mars, les feuilles vont commencer à tomber. C'est normal ! C'est le moment de couper les branches de moitié. Au printemps vous verrez peut-être apparaître de nouvelles bractées rouges.

Entretenir son poinsettia avec les conseils de Roland Motte, jardinier © Radio France - Roland Motte

