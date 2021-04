Roland Motte, jardinier : et si vous laissiez poussez les fleurs sauvages dans votre gazon ?

Vous rêvez d'un gazon bien vert et uniforme ? Mais si vous laissiez faire la nature et appréciez un gazon parsemé de fleurs sauvages ? Roland Motte, notre jardinier, vous y invite.

Un gazon sans mousse, sans herbes et fleurs sauvages, c'est difficile à obtenir. Mais justement, ces fleurs sauvages que vous présente Roland Motte, le jardinier de France Bleu Lorraine et France Bleu Besançon, peuvent apporter bien du charme à votre pelouse.

Le gazon, ce n'est pas que des graminées !

Vous connaissez tous le gazon. C'est un mélange de graminées. Quand on le sème au départ, il est bien beau, bien vert et progressivement, il y a des petites herbes qui viennent s'infiltrer, des herbes ou alors de la mousse.

La mousse arrive lorsqu'on piétine trop souvent un sol qui devient très compact. La mousse arrive lorsque on a un terrain très humide et très à l'ombre. Et si vous tondez très court, ça renforce encore la mousse. Qu'allez vous faire ? Et bien la laisser. Ou alors la retirer. Selon votre motivation.

Des fleurs qui vont apporter de la vie à votre gazon !

Avec le temps, il y a d'autres petites plantes qui vont pousser au printemps dans votre pelouse. Petit tour d'horizon !

D'abord, la pâquerette. Elles arrivent à Pâques d'où son nom de pâquerette. C'est une plante vivace, toute petite, qui va se développer sur le gazon. C'est très joli. Et sachez qu'elle est comestible.

Nous avons également le pissenlit que vous connaissez bien. Le pissenlit est une plante mellifère. Il attire les abeilles, en tout cas ses fleurs. Vous savez qu'on peut manger les feuilles au tout début du printemps. Et puis, on fait un très bon vin de pissenlit. Si vous n'en voulez pas, il faut aller en profondeur pour l'arracher parce que les racines sont très grandes.

De petites plantes aussi, qu'on trouve dans les coins ombragés, c'est d'abord la véronique à feuilles de lierre qui fait des fleurs, toute petite, toute bleue, qui est très jolie. Évidemment, on ne la voit qu'au printemps.

Et puis l'anémone des bois, au pied des grands arbres, qui fait de très jolies petites fleurs blanches.

Si vous regardez de très très près dans ce gazon, vous verrez également des draves. La drave est une toute petite plante avec des fleurs blanches avec des feuilles minuscules qui sont comestibles. Pour vous faire une salade, il en faudra beaucoup.

Et puis, dans ce gazon, quitte à avoir plein de plantes, vous pouvez vous-même rajouter des jonquilles. Qu'est ce que c'est beau, les jonquilles dans le gazon !

La drave et ses petites fleurs blanches © Radio France - Roland Motte

Finalement, si on laisse faire le gazon, il y a du monde, il n'y a pas que des graminées, il y a tout un tas de petites plantes.

