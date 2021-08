Roland Motte, jardinier : évitez le mildiou sur vos tomates

Le mildiou attaque vos tomates ? Ecoutez les conseils de Roland Motte, notre jardinier, pour éviter les dégâts causés par ce champignon.

Vos pieds de tomates deviennent tout noirs ? C'est le mildiou et Roland Motte, le jardinier de France Bleu Lorraine et France Bleu Besançon, a un super conseil pour le combattre.

Qu'est ce que le mildiou ?

Quel plaisir de récolter ses tomates ! Oui, mais chaque année, ça se passe pas de la même manière. Pourquoi ? Parce qu'il y a des petits champignons. L'un s'appelle Phytophthora infestans et l'autre Phytophthora parasitica. Le nom est compliqué. Il s'agit simplement du mildiou, un mildiou terrestre et un mildiou aérien. En tout cas, les deux sévissent lorsqu'il y a beaucoup d'humidité. Il faut que l'ambiance soit saturée en humidité et qu'il y ait à peu près 25 degrés. C'est compliqué. Cela veut dire que pendant les périodes de pluie ou de brouillard, on peut voir ce mildiou se développer.

Que faire pour éviter le mildiou ?

Lorsqu'il arrive, les feuilles sont toutes noires, toutes brunes. Et là, il n'y a plus grand chose à faire. On est obligé de retirer les pieds de tomates. Alors, que faire ? On va déjà surveiller le pied de tomates et enlever les feuilles un peu jaune.

On va pouvoir traiter avec du lait, par exemple, un dixième de lait, neuf dixièmes d'eau, juste en préventif pour essayer de limiter les choses. Et puis surtout n'arrosez pas sur le pied. Ne plantez pas les tomates à côté des pommes de terre, qui chope la maladie. Et puis, quand on a eu le mildiou, l'année suivante ne replantez pas au même endroit, ça s'appelle la rotation des cultures. Evidemment, une année très pluvieuse, il y a beaucoup de mildiou.

Et pourquoi pas une serre ?

Et là, l'idéal c'est d'avoir une serre pour protéger les tomates. Et si on a une serre, les tomates restent bien vertes et bien belles. Donc n'oubliez pas d'installer une serre, si petite soit-elle, il faut une serre pour éviter que la pluie ne tombe sur nos belles tomates.

Attaque de mildiou sur un pied de tomates © Radio France - Roland Motte

