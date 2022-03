Roland Motte, jardinier : faites vos semis de printemps

Dès février-mars, vous pouvez lancer vos semis en les gardant au chaud dans la maison. Roland Motte, notre jardinier vous assure que c'est trop facile.

La nature est merveilleuse, une petite graine pas plus grosse que ça est capable de vous donner un pied de tomate avec des fruits qui vont vous faire craquer pendant tout l'été. Et ce petit truc, ça va vous donner un sapin de plus de 20 mètres de haut. Incroyable ! Les bonnes astuces pour préparer vos semis, c'est Roland Motte, le jardinier de France Bleu Sud Lorraine et France Bleu Besançon, qui vous les donne.

Pour faire ses semis, il faut :

des graines achetées dans l'année ou récupérées au jardin l'an dernier, c'est encore mieux,

des contenants,

du terreau, -un terreau spécial pour semis-,

un arrosoir

et beaucoup d'attention.

Dans la nature, les graines poussent au printemps lorsque le sol se réchauffe, que la lumière arrive et que les conditions sont favorables. En les installant maintenant dans du terreau, ces petites graines vont donner des semis puis les plantes que nous désirons.

Trouvez d'abord des petits contenants adaptés à la culture des semis. Ensuite, remplissez-les avec ce fameux terreau pour semis, -il n'est pas trop riche, mais il est très léger-, et conviendra pour accueillir les toutes petites racines de ces graines. Mettez les graines en surface, saupoudrez de terreau pour les couvrir et tassez légèrement. Si la graine est un peu grosse, vous pouvez faire un petit trou avec un crayon.

Bien arroser les semis - Roland Motte

Laissez les semis au chaud dans la maison, devant la fenêtre ou dans une serre, et arrosez avant que le terreau ne soit sec. Lorsque la plante aura grandi au printemps, elle sera prête à être installée au jardin ou dans une balconnière. Les graines, on peut les faire germer à partir de février ou mars, au chaud, sous abri, dans la maison ou dans la serre. Et après, on peut les semer au jardin direct.

Hey, c'est trop facile. Même moi, j'y arrive.

