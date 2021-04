Roland Motte, jardinier : faites vous-même vos semis de tomates

Le printemps c'est le bon moment pour faire vos semis de tomates, vous ne les planterez pas avant mi-mai !

L'année dernière vous avez gardé les graines des tomates de votre potager ou vous venez d'en acheter, le printemps est le bon moment pour préparer vos semis de tomates... mais gardez-les bien au chaud, avec les conseils de Roland Motte, le jardinier de France Bleu Lorraine et France Bleu Besançon.

Les plantes ont la capacité de se reproduire avec les graines. Après les fleurs viennent les graines. Et ces graines, on va les semer au printemps. C'est le cas des tomates. A l'intérieur des tomates, il y a des petites graines, que vous avez peut-être récupérées et séchées.

Quelles conditions pour lancer son semis de tomates ?

Pour que ces pépins de tomate puissent grandir correctement, il va falloir certaines conditions. D'abord, il faut qu'on soit au printemps pour que l'ambiance globale se réchauffe. On va pouvoir également les mettre au chaud à l'intérieur de la maison. Il faut du terreau, beaucoup de lumière, comme dans une serre, et un arrosage régulier.

Comment préparer ses semis de tomates ?

Le matériel pour semer vos tomates est tout simple. Il faut d'abord un bon terreau pour semis qui soit suffisamment souple et pas trop riche afin que les petites racines des graines puissent se développer. Ensuite, on va utiliser des petits godets de tourbe qu'on pourra replanter directement dans la terre. Et puis des mini-serres qui vont permettre à la plante de se développer pendant les premiers jours. Il faut évidemment aussi des graines.

Lorsqu'il s'agit d'un godet de tourbe, on va d'abord remplir de terreau à semis. On va faire un tout petit trou au milieu. Poser une ou deux graines. On va recouvrir, saupoudrer, d'un tout petit peu de terreau. On va tasser légèrement, arroser et laisser le tout à la lumière. Lorsqu'on a des mini-serres, on peut également utiliser ces pastilles de tourbe en déposant la graine en plein centre. Il y a un petit renflement pour ça. On va arroser et on va laisser ces mini-serres à l'intérieur de la maison, devant une fenêtre au chaud, à 20 degrés, pour que nos tomates se développent.

Des pastilles de tourbe pour vos semis de tomates © Radio France - Roland Motte

Quand pourrez-vous planter vos tomates ?

Les tomates vont grandir progressivement et vous ne pourrez les sortir au jardin que lorsque tout risque de gelée sera écarté. Une tomate peut geler à partir de 5 degrés, -pas moins 5 !-, mais bien 5 degrés. Il faut donc la sortir lorsque il n'y a plus de risque. C'est environ entre le 15 mai et le 1er juin, en fonction des régions.

Faites vos semis de tomates avec les conseils de Roland Motte © Radio France - Roland Motte

Si jamais vous êtes un petit peu fainéants, vous allez dans une jardinerie ou chez un horticulteur acheter un plant de tomate directement. C'est vrai que c'est plus simple !

Retrouver Roland Motte sur France Bleu Lorraine et France Bleu Besançon