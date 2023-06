Roland Motte, jardinier : géraniums ou pélargoniums, quelle différence ?

Le pélargonium, plus connu sous le nom de géranium, est une plante originaire d'Afrique australe. les premières espèces de pélargoniums ont été découverts dans les montagnes d'Afrique du Sud. Son attrait ornemental a favorisé sa propagation dans d'autres régions du monde.

ⓘ Publicité

En Europe, la plante est largement cultivée à des fins ornementales. Les jardiniers ont expérimenté la sélection et l'hybridation des différentes espèces de pélargoniums, ce qui a donné naissance à une grande variété de cultivars aux formes, couleurs et parfums très variés. Aujourd'hui il est cultivé dans le monde entier pour ses qualités ornementales et ses vertus médicinales. On trouve des géraniums zonals, des géraniums à fleurs parfumées et odorantes, des géraniums lierre... vous avez le choix.

Alors géranium ou pélargonium ?

Il y a eu confusion dans la classification de ces plantes, entre le genre Géranium et le genre Pélargonium. Cette confusion remonte à Carl von Linné, un botaniste suédois du XVIIIe siècle, considéré comme le père de la taxonomie moderne. Il avait entrepris de classer ces plantes et il a placé les espèces de Géraniums et de Pélargoniums dans le même genre qu'il appelait les géraniums.

Mais il s'est rapidement rendu compte qu'il y avait des différences significatives entre ces deux groupes, notamment dans leurs caractéristiques morphologiques et leur comportement de croissance. Il a choisi de garder le genre Géranium pour les géraniums vivaces et le genre Pélargonium a étré créé pour celles originaires d'Afrique du Sud. Pour nos plantes de balcon, il faudrait donc utiliser le terme pélargonium.

Le genre Géranium désigne les géraniums vivaces © Radio France - Roland Motte

Retrouver Roland Motte sur France Bleu Lorraine et France Bleu Besançon et sur son site www.guideconsojardin.com. Vous pouvez également suivre @rolandmotte sur TikTok, Facebook , Instagram, Twitter et Youtube.