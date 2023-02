Roland Motte, jardinier : l'argousier, ça pique mais ses fruits sont délicieux

L'argousier fait partie de la famille des Elaeagnaceae. Hippophae Rhamnoides, l'argousier, est également appelé saule épineux. Il a des feuilles qui ressemblent au saule et des épines très piquantes. Cet arbuste est à manipuler avec des gants et soyez très prudent.

Plantez un argousier

Il peut atteindre 3 à 5 mètres de hauteur et résiste à des températures jusqu'à moins 30 degrés. Il ne craint ni la sécheresse, ni le vent, ni l'humidité. Vous pouvez le planter dans n'importe quelle région, en montagne ou en bord de mer. Ses racines peuvent servir à retenir la terre et on la capacité de fixer l'azote dans le sol. En-dehors des épines, c'est une plante parfaite.

Pas besoin de le tailler. Si vraiment vous souhaitez le maintenir à une certaine taille, vous pouvez réduire ses pousses en février-mars. Taillez de préfrence les branches basses qui ont tendance à sécher faute de lumière.

On peut multiplier la plante par semis ou par bouture. Par bouture, c'est le plus simple. récupérer votre bouture sur un pied femelle ou un pied mâle selon vos besoins, plantez-le directement en terre dans un coin propre du jardin en novembre. Le plus important sera de l'arroser régulièrement la première année. Et c'est pareil si vous le plantez en pot.

Pour multiplier l'argousier, utilisez des boutures plantées en pleine terre © Radio France - Roland Motte

Des fruits délicieux

Ses fruits sont très intéressants. Il existe des plantes femelles et des plantes mâles, ce sont les femelles qui portent les fruits. Il faut un plant mâle pour 6 à 7 plants femelles pour assurer la fructification. Ces fruits sont comestibles, ils sont acides et ont une forte teneur en vitamine C. On les utilise en gelée, en sauce avec la viande ou le poisson. Mais ils ne resteront pas bien longtemps sur l'arbre, les oiseaux en raffolent.

