Roland Motte, jardinier : l'aubergine a besoin de beaucoup de chaleur

L'aubergine a besoin de beaucoup de chaleur, idéalement cultivée sous serre, pour se développer de façon optimale. Avec les conseils de Roland Motte, notre jardinier, qui est aussi un gourmand.

L'aubergine, de son nom Solanum Melongena, est un légume du soleil. Elle aime la chaleur. Voilà pourquoi on la cultive en serre. C'est une plante annuelle qu'on va semer ou planter au début du printemps. les fruits, bien mûrs -il faut les palper pour s'en assurer-, se récoltent de juillet à octobre. Il en existe de différentes couleurs, blanches, violettes, roses, striées...

Il faut attendre qu'il fasse minimum 5 degrés et que le sol soit chaud pour pouvoir commencer la culture de l'aubergine. Comme les tomates, elle fait partie de la famille des Solanacées et peut donc être atteinte par le mildiou. La serre est idéale puisqu'elle ne reçoit pas l'eau de pluie, paillez le pied et évitez d'arroser le feuillage, vos aubergines ne peuvent que bien se porter.

En cuisine, l'aubergine se déguste sous différentes formes mais toujours cuite -crue, elle ressemble à une éponge-, ratatouilles, caviar d'aubergine, moussakas... et une idée de plus, la couper en tranches, badigeonnez d'huile d'olive et grillez sur la plancha. A déguster en été lors de vos barbecues.

L'aubergine se mange grillée sur la plancha, c'est très bon ! © Radio France - Roland Motte

Retrouver Roland Motte sur France Bleu Lorraine et France Bleu Besançon et sur son site www.guideconsojardin.com. Vous pouvez également suivre @rolandmotte sur TikTok, Facebook, Instagram, Twitter et Youtube.