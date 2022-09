Roland Motte, jardinier : l'hibiscus, une floraison prolifique de juin à novembre

L'hibiscus est un très bel arbuste à fleurs qui embellira votre jardin de juin à novembre, à choisir sur les conseils de Roland Motte, notre jardinier.

On l'appelle Mauve en arbre, ou même Guimauve en arbre, c'est l'hibiscus syriacus qui est arrivé en Europe en 1596, depuis l'Inde et la Chine. Il fait partie de la famille des Malvacées qui comprend par exemple la guimauve, le tilleul et même le baobab.

C'est un arbuste à feuilles caduques qui vont tomber en automne. Il peut mesurer de un mètre jusqu'à quatre mètres de hauteur. Il fleurit de juin à novembre en fonction des variétés et de la météo. Son intérêt, ce sont ses couleurs variées, en fleurs simples ou doubles.

Comment planter et entretenir votre hibiscus

Vous pouvez le planter en pleine terre, en isolé, en groupe ou intégré dans une haie paysagée, mais il supportera également d'être planté en pot sur votre balcon ou terrasse. Il suffira de l'arroser régulièrement, en particulier en été.

L'entretien en est plutôt facile. L'hibiscus n'a pas particulièrement besoin de taille. Vous pouvez éventuellement le réduire de temps en temps s'il est trop volumineux pour vous, vous pouvez enlever les branches sèches et abîmées. Vous pouvez également enlever les fleurs fanées pour favoriser la floraison. Mais si vous ne faites rien, c'est aussi bien !

L'hibiscus, un bel arbuste à adopter !

Retrouver Roland Motte sur France Bleu Lorraine et France Bleu Besançon et sur son site www.guideconsojardin.com. Vous pouvez également suivre @rolandmotte sur TikTok, Facebook, Instagram, Twitter et Youtube.