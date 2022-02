Roland Motte, jardinier : l'opuntia ou figuier de Barbarie, ça pique mais c'est bon

L'opuntia ficus indica est un cactus, mais ses fruits se mangent ! Pour le cultiver, suivez les conseils de notre jardinier, Roland Motte.

L'opuntia est plus connu sous son nom commun de figuier de Barbarie. Il fait parti de la famille des cactus, mais ses fruits sont comestibles. Roland Motte le jardinier de France Bleu Sud Lorraine et France Bleu Besançon, vous dit tout sur le figuier de Barbarie.

Les origines du figuier de Barbarie

Le figuier de Barbarie est également appelé Opuntia ficus indica. Le figuier de Barbarie fait partie de la très grande famille des Cactaceae, les Cactus. Et dans cette famille, il appartient au genre des Opuntia, qui regroupent près de 250 espèces avec beaucoup de variétés. Notre figuier de Barbarie est originaire du Mexique. On le retrouve en Europe depuis le 15ème siècle. Vous allez le croiser forcément de façon très spontanée, tout autour de la Méditerranée.

Entretenir son figuier de Barbarie

Ses besoins sont les mêmes que ceux du cactus, à commencer par le plein soleil. Il aime bien les sols sableux, voire caillouteux, mais dans tous les cas très bien drainés. L'eau ne doit pas rester autour de ses racines. On va l'utiliser en haie défensive dans le sud de la France. Plus au nord, vous pourrez le mettre en bac. On peut aussi le mettre en isolé sur un vieux mur, mais toujours dans le Sud.

Pour le multiplier, c'est assez facile. On va séparer les raquettes, ses grandes feuilles. Comme tous les cactus, il est très sensible à la pourriture à cause de l'excès d'eau. Opuntia ficus indica, le figuier de Barbarie a une particularité, c'est qu'il est quand même assez résistant au froid. Il peut tenir jusqu'à moins 5 ou moins 10°C. Moins 10°C, à condition d'avoir un sol bien drainé. Si jamais il a pris un coup de froid, un coup de gel un peu fort, on va couper la plante jusqu'à la base et ça repartira. Par contre, s'il a pris froid, il lui faudra plusieurs années pour pouvoir refleurir de nouveau.

La cueillette des fruits de l'opuntia

Il existe plusieurs types de figues de barbarie, avec des formes et des couleurs différentes. On peut en trouver des blancs, des oranges, des rouges, des jaunes. Certaines variétés de fruits peuvent atteindre 200 grammes, mais en moyenne, c'est plutôt 100 grammes. Certains Opuntia ont des fruits qui ne sont pas très bons, et même immangeables. Ça dépend évidemment des variétés. Les fruits se récoltent à partir du mois d'août et jusqu'au mois de septembre. Il est préférable de les cueillir lorsqu'ils sont encore sur la plante, en prenant bien soin de ne pas vous piquer. Lorsqu'ils sont à terre, c'est qu'ils sont trop mûrs et ne sont donc plus consommables.

La figue de Barbarie, toutes les variétés ne sont pas bonnes à consommer ! © Radio France - Roland Motte

Si vous n'êtes pas dans la bonne région, si chez vous, il y a trop d'eau, trop de froid, rassurez-vous, vous pouvez les mettre en pots et les garder dans la véranda pendant l'hiver.

