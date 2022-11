Roland Motte, jardinier : l'utilité d'une dernière tonte du gazon avant l'hiver

C'est l'été indien. Votre gazon a continué de pousser cet automne, mais il faut penser à faire une dernière tonte avant l'hiver pour lui permettre de mieux repartir au printemps.

ⓘ Publicité

La dernière tonte est importante pour ne pas laisser le gazon trop haut. En coupant avant l'hiver, on va éviter les brins d'herbe trop hauts qui pourraient se coucher lors des intempéries ou des grands froids. Le gazon s'abimera moins et bénéficiera de plus de lumière, ce qui favorisera sa reprise au printemps. Pour cette dernière tonte, il faut couper assez haut, environ 8 cm. Mettez votre tondeuse en position haute si celle-ci est règlable.

L'autre avantage de cette tonte d'automne, c'est qu'elle vous permet de ramasser les feuilles. Elles seront hachées par la tondeuse et vous pourrez les utiliser en paillis, sous les arbres par exemple ou au potager pour protéger vos artichauts.

L'idéal serait également un scarificateur pour retirer la mousse et aérer le gazon.

Scarifiez le gazon avant l'hiver pour retirer la mousse et l'aérer © Radio France - Roland Motte

Au final, profitez-en pour faire un nettoyage et l'entretien de votre tondeuse avant de la remiser pour l'hiver. Bien nettoyer le dessus et le dessous. Attention, lorsque vous basculez votre tondeuse, à ce que le filtre à air soit bien vers le haut pour ne pas risquer d'avoir des coulures d'huile sur le sol. Dernière chose, pour les tondeuses thermiques, faites la vidange d'huile.

Nettoyez bien votre tondeuse avant de la remiser pour l'hiver © Radio France - Roland Motte

Et vous voilà fin près pour le printemps.

Retrouver Roland Motte sur France Bleu Lorraine et France Bleu Besançon et sur son site www.guideconsojardin.com. Vous pouvez également suivre @rolandmotte sur TikTok, Facebook , Instagram, Twitter et Youtube.