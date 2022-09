Roland Motte, jardinier : la courgette, un légume pour débutants

La courgette, ça réussi à tous les coups, c'est le légume parfait pour les jardiniers débutants. Avec les conseils de Roland Motte, jardinier de France Bleu, c'est encore mieux !

Si vous avez un potager, vous connaissez forcément les courgettes. C'est un légume facile à cultiver, ça réussi à tout le monde, même aux jardiniers débutants.

Plantez des courgettes !

La courgette fait partie de la famille des Cucurbitacées. Elle nous vient d'Amérique Centrale et était déjà consommée par les Incas, friands de ce légume. Comme pour toutes les courges, la plante produit des fleurs mâles et femelles, et ce sont les fleurs femelles qui vont produire les fruits. Semez ou planter vos courgettes entre avril et juin. Selon la région, plus ou moins chaude au printemps, faites vos semis sous serre ou en pleine terre, la courgette pousse toute seule. Il suffit juste de bien l'arroser le premier mois pour que les racines s'installent bien, ensuite paillez généreusement le pied pour éviter les remontées d'humidité et garder au maximum l'humidité dans le sol. Et les fruits seront au sec.

La courgette à toutes les sauces !

Vous n'attendrez pas bien longtemps pour les premières récoltes, deux mois à partir de la plantation, et elle vous donne des fruits durant tout l'été. Elle est pleine d'eau, riche en fibres et en vitamines. En cuisine, vous avez le choix, crue, cuite, en ratatouille, grillée... elle s'accomode à toutes les sauces. Roland a une préférence pour les tranches grillées au barbecue ou à la plancha, et pour la version crue : des tagliatelles de courgette en salade, c'est délicieux !

La courgette, faites-en des tagliatelles en salade ! © Radio France - Roland Motte

