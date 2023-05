Roland Motte, jardinier : la glycine, une grimpante très populaire

En latin, elle se nomme Wisteria, en référence au nom du botaniste américian Caspar Wistar, qui a décrit la glycine pour la première fois.

Ses magnifiques fleurs en grappe peuvent mesurer jusqu'à un mètre de longueur. Elle pousse dans un large éventail de climats. Certaines variétés de glycines ont également un parfum exceptionnel. Elle est capable de grimper sur n'importe quel support. C'est une plante vigoureuse, qui pousse vite. Prévoyez un support solide, elle est capable de le tordre au fil du temps.

Wisteria sinensis, la glycine de Chine, est la plus courante. Elle a des fleurs violettes, parfois blanches. Ses pousses peuvent atteindre 30 mètres. Vous trouverez également Wisteria Floribunda, la glycine du Japon, au développement moins important.

Entretenir votre glycine

Après la floraison, vous verrez apparaître sur la plante, de longs haricots qui contiennent les graines. Graines que vous pouvez semer pour avoir de nouvelles plantes, mais, attention, elles pourront mettre près d'une dizaine d'années pour porter à leur tour des fleurs.

Une glycine se taille, déjà pour limiter son développement, mais également pour favoriser la floraison. Enlevez les branches mortes ou endommagées, les branches qui sont malades, coupez les pousses qui ont fleuri, enlevez régulièrement les fleurs fanées. Tout ça après la floraison !

Veillez à mettre un support solide à votre glycine très vigoureuse, avec les conseils de Roland Motte, notre jardinier © Radio France - Roland Motte

Mais si vous n'avez pas le temps, laissez la glycine faire comme elle veut, c'est très beau aussi !

