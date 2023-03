Roland Motte, jardinier : la grande famille des broméliacées

Guzmania, Tillandsia, Achmea, Ananas... ce sont toutes des broméliacées. Il en existe 2500 à 3000 espèces réparties en 58 genres. Vous avez le choix !

On les trouve à l'état sauvage aux Etats-Unis en Virginie, au Texas, en Californie, et même jusqu'au nord de la Patagonie en Argentine. Elles se plaisent dans des milieux très humide, voire inondable, jusqu'aux endroits très secs, selon les variétés. Elles poussent en pleine terre ou sur le tronc des arbres. On peut les trouver au niveau de la mer ou à très haute altitude, en plein soleil ou à la mi-ombre.

Vous l'aurez compris, en fonction des variétés, les besoins et soins de votre plante seront différents. Pour entretenir votre broméliacée, vous trouverez néanmoins des points communs :

Elles aiment la lumière sans soleil direct,

Elles aiment l'humidité, vaporisez le feuillage, une fois par jour en hiver,

Pour les plantes qui ont des rosettes, arrosez au centre de la plante,

Rempotez votre plante dès l'achat (les pots sont trop petits et pas stables),

Coupez la fleur dès qu'elle est fanée,

Le pied mère va mourir, mais vous pouvez replanter les rejets.

Arrosez au centre de la rosette de votre broméliacée © Radio France - Roland Motte

