Roland Motte, jardinier : la jacinthe, une bulbeuse printanière très parfumée

La jacinthe a un parfum entêtant et ses petites fleurs colorées animent le printemps au jardin. Plantez des jacinthes avec les conseils de Roland Motte, notre jardinier.

La jacinthe est une plante bulbeuse qui se décline en grappes de fleurs colorées au printemps. Elle est résistante et facile à cultiver. Avec Roland Motte, le jardinier de France Bleu Besançon et France Bleu Lorraine, plantons des jacinthes !

L'origine des jacinthes

On l'appelle Hyacinthus. Elle fait partie des plantes bulbeuses qu'on plante au printemps, c'est la jacinthe. On l'a classée dans la famille des Liliacées, et ce genre fait désormais partie de la famille des Asparagacées. Son nom vient de la mythologie grecque. Hyacinthus fut tué accidentellement, le pauvre, par le dieu Apollon. Celui-ci transforma alors les gouttes de sang de ce pauvre Hyacinthus en magnifiques petites fleurs. Ces plantes sont originaires d'Asie du Sud-Ouest, de l'Iran, du Turkménistan.

Forcez vos bulbes de jacinthe pour Noël

Ce qui nous plaît dans la jacinthe, c'est sa floraison très décorative, parfumée, et on la retrouve bien sûr au printemps. On peut tricher aussi un peu en forçant la jacinthe. C'est comme ça qu'on arrive à avoir des fleurs pendant la période de Noël. On va les planter après Noël au jardin, mais le bulbe peut être très affaibli. C'est pour ça qu'on n'est pas sûr d'avoir des fleurs l'année suivante.

Les jacinthes se plantent de septembre à décembre dans une terre bien meuble, au soleil de préférence, même si elles supportent l'ombre après la floraison. On va enterrer de 10 à 15 cm de profondeur le bulbe. Si votre terre est vraiment lourde, vous les mettez à 5 cm de profondeur. On va reboucher le trou, on va bien tasser, on va arroser.

Et lorsqu'on a des godets de jacinthes déjà fleuries, on va profiter de la floraison en intérieur et ensuite les planter au jardin. Ce qui est bien avec la jacinthe, comme elle est très résistante, vous pouvez la laisser en terre d'une année sur l'autre à la fin de la floraison. On va laisser le feuillage pour que le bulbe puisse refaire des réserves pour l'année suivante. C'est important. Ensuite, on va couper les feuilles lorsqu'elles deviennent toutes jaunes.

Plantez des bulbes de jacinthes © Radio France - Roland Motte

Un parfum entêtant

Le parfum des jacinthes est tellement puissant qu'il est capable de faire tourner la tête de certaines personnes. Si c'est votre cas, il vaut mieux sortir la plante sur la fenêtre pour la nuit. La sève de la plante est toxique, mais les fleurs de jacinthe sont comestibles.

Dans le langage des fleurs, la jacinthe symbolise la bienveillance ou la joie du cœur. Alors, ce serait dommage de vous en priver. Dès maintenant, plantez des jacinthes.

Retrouver Roland Motte sur France Bleu Lorraine et France Bleu Besançon et sur son site www.rolandmotte.fr.