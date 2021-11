Roland Motte, jardinier : la sauge arbustive, une vivace facile et colorée

Bleues, rouges, roses, blanches,... il existe une infinité de couleurs de sauge. Une plante facile et parfumée, à choisir avec les conseils de Roland Motte, notre jardinier.

La sauge vous l'utilisez peut-être en cuisine ou pour vos tisanes, mais voici la sauge arbustive, plutôt décorative pour votre jardin. Un bon plan, pour apporter des couleurs à vos parterres, avec Roland Motte, le jardinier de France Bleu Besançon et France Bleu Lorraine.

Qu'est-ce que la sauge arbustive ?

Sur terre et sur tous les continents, il existe près de 1.000 espèces de sauge et celle qui nous intéresse aujourd'hui, c'est la sauge arbustive. Elles ont pour nom Greigii, Grahamii ou microphylla. Ce sont de petits arbustes vivaces et qui viennent du Mexique. L'avantage, évidemment, c'est sa floraison. Une floraison longue qui commence au printemps, qui finit en automne en fonction des variétés. C'est beaucoup de petites fleurs, avec énormément de couleur. Les sauge font partie de la famille des Lamiacées, tout comme les menthes, la sauge Grahamii, la plus connue, qui fait ses petites fleurs en forme de goutte de san, elle, est originaire du Mexique et du sud de l'Arizona.

C'est un arbuste qui peut pousser jusqu'à un mètre, voire un mètre cinquante de haut. La sauge arbustive est mellifère. Ça veut dire qu'elle attire les abeilles. Son feuillage est aromatique. Pas autant, évidemment, que la sauge officinale.

Entretenir sa sauge arbustive

Ce sont des plantes de plein soleil qui sont très peu exigeantes au niveau du sol. Elles poussent dans tous les types de sols et supportent bien la sécheresse. On va les tailler en général au début du printemps. On va couper assez court, mais on peut aussi les tailler à l'automne, à la fin de floraison, et on en profite pour faire des boutures parce que ça se bouture très facilement.

Lorsque vous achetez une sauge arbustive, renseignez-vous quand même sur la variété. Certaines sont un peu plus résistantes au froid que d'autres. Celles qui sont moins résistantes au froid, vous pouvez les planter en pot et vous pouvez les rentrer en hiver.

Taillez la sauge arbustive au printemps ou à l'automne © Radio France - Roland Motte

Retrouver Roland Motte sur France Bleu Lorraine et France Bleu Besançon et sur son site www.rolandmotte.fr.