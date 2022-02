Roland Motte, jardinier : la sauge officinale

La sauge a de nombreux bienfaits, en cuisine et pour la santé. Suivez avec attention les conseils de Roland Motte, notre jardinier pour cultiver la sauge officinale.

La sauge officinale est une aromatique que vous pouvez consommer en tisane, excellente pour la disgestion. Roland Motte le jardinier de France Bleu Sud Lorraine et France Bleu Besançon, vous révèle tous les secrets de la sauge officinale.

Qui a de la sauge dans son jardin, n'a pas besoin du médecin !

Cette plante, depuis l'Antiquité, est indispensable dans les jardins. La sauge ouvre l'appétit. Elle régularise la digestion. Il paraît qu'une infusion de sauge permettra de faire passer un repas trop copieux. On dit beaucoup de choses sur les bienfaits de la sauge.

C'est aussi une aromatique facile pour les jardiniers amateurs. En pot ou en pleine terre, la sauge se plaît en plein soleil et dans des sols bien drainés. Le genre des sauges comprend environ 900 espèces annuelles de vivaces et de bisannuelles.

Elles sont réparties dans le monde entier et dans cette vidéo, on va parler de la sauge officinale. C'est une vivace semi-arbustive et ses feuilles sont légèrement bleutées et un peu velues. Elle est plutôt puissante et ne demande que très peu de soins. Pas d'arrosage, excepté la première année de plantation. Si elle prend trop de volume, rabattez-la en fin d'hiver et lorsqu'elle est plus âgée, il faudra aussi la tailler, car au fil du temps, des branches peuvent sécher juste pendant l'hiver.

Taillez et rabattez la sauge officinale

Récoltez la sauge, fraîche ou à sécher !

En général, on récolte les feuilles de sauge plus tôt le matin en fonction de vos besoins. Il est préférable d'utiliser des feuilles fraîches. On peut consommer les feuilles fraîches, mais on peut aussi les faire sécher. Pour cela, on installe les feuilles sur un papier journal dans une pièce aérée et vous pouvez les faire sécher sans les exposer au soleil. Au bout de trois ou quatre semaines, vous pourrez les stocker dans un bocal hermétique.

La sauge, facile à bouturer !

Pour multiplier les sauges, on peut faire des boutures, c'est très facile. Au printemps, on va couper l'extrémité d'une tige sans fleurs à une dizaine de centimètres à peu près. On va enlever les feuilles sur la moitié du bas de la tige. Enfoncer ensuite la tige de moitié dans un mélange de terre et de sable, ou alors dans du terreau pour semis. Et puis, on va placer les boutures dans un endroit abrité du vent et lumineux, tout en arrosant régulièrement et à l'automne, vous repiquez le pot là où vous le souhaitez. Alors, ça marche en terre, mais ça marche aussi en pot.

Bouturer la sauge officinale

La sauge est une plante incontournable et en plus, elle est extrêmement facile à cultiver.

