Roland Motte, jardinier : la taille du pommier, à faire en février

C'est en hiver qu'on taille les arbres fruitiers, en particulier les pommiers, toujours en-dehors des périodes de gel. La dernière limite, c'est le mois de février.

Les vieux pommiers se taillent tous les deux à trois ans, c'est une taille d'entretien.

Retirer les gourmands au pied et le long du tronc,

Aérer le coeur de l'arbre pour que le soleil puisse y pénétrer.

Retirez les gourmands au pied et le long du tronc de votre pommier © Radio France - Roland Motte

Comment tailler son pommier ?

Il vous faut des outils de qualité qui coupent bien et un escabeau. Il faut toujours être à la hauteur de la branche qu'on va couper, jamais en-dessous. N'oubliez pas les gants.

Evitez de couper de trop grosses branches, enlevez les branches mortes, celles qui se croisent ou celles qui poussent vers le bas. L'idéal est de privilégier les branches horizontales pour que l'arbre s'écarte au maximum. Pas d'inquiétude, le pommier est capable de donner des fruits sur tous ses rameaux, peu importe leur âge. Plus les branches sont courtes sur les branches maitresses, plus il y aura apport de sève, et donc plus de fruits.

Vous pouvez également profiter de cette taille pour brosser lichens et mousses. C'est également le moment d'apporter de l'engrais, à l'aplomb des branches, creusez un petit trou à la bêche, y déposer l'engrais. Les déchets vont vous servir de broyat au pied de vos massifs, ou au pied de votre pommier.

