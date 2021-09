Roland Motte, jardinier : la taille en vert de la vigne pour de plus beaux fruits

Roland Motte, notre jardinier, vous conseille une taille en vert de votre vigne pour aider les fruits à mûrir.

Cette année votre vigne porte énormément de fruits ? Pour assurer un bon mûrissement, procédez à une taille en vert avec les conseils de Roland Motte, le jardinier de France Bleu Lorraine et France Bleu Besançon.

Pourquoi une taille en vert ?

Si vous avez la chance d'avoir de la vigne, et bien vous aurez peut-être du raisin si ça se passe bien au niveau de la saison, s'il n'y a pas trop de pluie. Pour aider cette vigne, avant de récolter, on va travailler un peu sur cette treille et procéder à une taille "en vert".

On va d'abord enlever les feuilles pour commencer qui sont devant les grappes, parce que ces feuilles empêchent le soleil d'arriver jusqu'aux grappes et ça limite le mûrissement. On va couper ces feuilles tout autour de façon à laisser les grappes en plein soleil. Ensuite, on va limiter la hauteur de certaines pousses à bois qui ne donneront pas de grappes. Ces pousses, on va les couper, on va faire ce qu'on appelle une taille en vert.

La sève va nourrir plutôt les fruits que le bois et ce bois, on va donc le couper. On coupe toujours à l'intersection d'une feuille, de façon à ce que ça soit plus discret. Taillez votre plant de vigne pas trop sévèrement, juste les extrémités. C'est tout ce que vous avez à faire. Et puis après, on attend la récolte.

Une taille en vert pour booster votre vigne © Radio France - Roland Motte

Retrouver Roland Motte sur France Bleu Lorraine et France Bleu Besançon et sur son site www.rolandmotte.fr.