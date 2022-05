Roland Motte, jardinier : la tomate cerise, goûteuse et sucrée

La tomate cerise, dans les salades ou juste à croquer directement au jardin, c'est le pied ! Roland Motte, notre jardinier vous les conseille.

Dans la famille des tomates, je veux des cerises ! Petites, de différentes couleurs, au bon goût de tomate et souvent plus sucrées que sa cousine plus grosse, les tomates cerises s'invitent au jardin avec Roland Motte, le jardinier de France Bleu Besançon et France Bleu Lorraine.

Pour avoir de belles tomates cerises, il faut des tomates cerises, des tuteurs ou pas, du terreau, un arrosoir. Il existe des tonnes et des tas de variétés de tomates cerises, des rouges rondes, des rouges allongées et des jaunes en forme de poire, des oranges, des roses et même des noires bleutées. Il y en a pour tous les goûts, car elles sont plus ou moins sucrées.

Que les choses soient claires, une tomate cerise ou pas cerise, et bien c'est une tomate. Et pour bien cultiver votre tomate, qu'est ce qu'il lui faut ? Du soleil. Plus elle reçoit de soleil, plus votre tomate a du goût.

Placez un tuteur ou pas. Mais dans tous les cas, à proximité, installer un pied de basilic. Il renforce le goût des fruits, mais aussi un œillet d'Inde. Lui, il a tendance à repousser les ravageurs du sol, ceux qui mangent les jeunes racines de votre plan de tomate.

Plantez un oeillet d'Inde près de vos tomates ! © Radio France - Roland Motte

La tomate est composée à 95% d'eau, alors pensez à pailler le pied, mais il va falloir suivre l'arrosage quand même.

