Roland Motte, jardinier : le bambou, choisissez la bonne variété

Les bambous font partie de la famille des Poaceae, la famille des graminées comme le blé. Il en existe près de 1400 espèces, originaires principalement d'Asie, mais également d'Afrique, d'Amérique et d'Occéanie. Ils sont classés en deux grands groupes, les bambous tropicaux et les bambous tempérés, ceux que l'on va planter chez nous.

Le bambou pousse très vite et sa végétation est très dense. Ils peuvent atteindre des hauteurs impressionnantes, jusqu'à 30 mètres de hauteur selon les espèces.

Les chaumes de bambous sont utilisés dans la construction, dans la fabrication de meubles, dans la fabrication d'instruments de musique, dans la papeterie, dans l'industrie textile et d'autres choses encore. Il est également utilisé en alimentation et a des propriétés médicinales.

En France vous trouverez principalement :

Phyllostachys Aurea : connu sous le nom de bambou doré. Son inconvénient, il est traçant. Il vaut donc mieux le planter en pot, ou contrôler son développement en l'entourant d'un mur ou d'une barrière anti-rhizomes.

Fargesia : sa croissance est compacte et son feuillage fin et élégant. Son développement est plus limité. Vous pouvez l'utiliser en haie.

Pleioblastus ou Sasa : c'est un bambou nain pour les petits espaces. A utiliser en bordure ou en couvre-sol.

