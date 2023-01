Roland Motte, jardinier : le bananier, un air de jardin tropical

Il existe près de 1500 variétés de bananes. Elle est cultivée dans 120 pays différents, essentiellement des pays tropicaux et subtropicaux.

C'est une plante presque parfaite. Vous pouvez consommer le fruit frais, ou même cuit, vous pouvez en faire des chips, des frites, de la purée, de la confiture, sans oublier le vin ou la bière ! Mais la plante est également utilisée dans l'industrie textile, pour construire des abris, et même faire des couvertures.

Quel bananier choisir ?

C'est une plante tropicale, mais on peut la cultiver chez nous, à l'intérieur en pot, ou à l'extérieur. C'est la variété Musa Basjoo, qu'on appelle également le bananier japonais, qui résiste le mieux dans nos régions. Par contre, il ne portera pas de fruits. Il reste très décoratif avec ses feuilles qui peuvent atteindre trois mètres de long et 60 centimètres de large.

Si vous optez pour une autre variété à fruits, seules les régions les plus clémentes verront mûrir les régimes de bananes.

Difficile de faire mûrir un régime de bananes dans nos régions ! © Radio France - Roland Motte

Autre particularité de la plante, le bananier est monocarpique. La plante meurt après la floraison et la fructification. Coupez la plante sèche, de nouveaux rejets apparaitront autour et c'est reparti.

