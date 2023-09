Roland Motte, jardinier : le Buddleja, l'arbre aux papillons

Buddleja Davidii, la variété commune que l'on trouve chez nous, est la variété baptisée par le botaniste Adrien Franchet en l'honneur du père David, qui collectionna des milliers de spécimens de plantes et d'animaux. C'est Maurice de Vilmorin qui a testé les premiers semis en 1895, en France à Verrières-le-Buisson, des graines reçues d'un missionnaire venant du Tibet.

La plante est originaire de Chine et a de suite séduite les jardiniers par sa superbe floraison. Des inflorescences de 20 à 70 cm, de toutes les couleurs, qui de plus attirent les papillons par dizaines. Il ne craint pas le froid, pousse dans tous les types de régions et supporte tous types de sols.

Ce qu'il faut néanmoins savoir, c'est que la plante a été classée EEE, espèce exogène envahissante. Certaines régions ont été envahies d'arbustes en raison des milliers de graines que peut produire un buddleja. A tel point, que les cultivars que vous trouvez aujourd'hui sur internet ou dans les jardineries, sont stériles. Plus de risque de semer des Buddlejas à tout vent.

Vérifiez si votre Buddleja ne fait pas parti de cette espèce envahissante. Si c'est le cas, enlevez-le et plantez un arbuste stérile. Ou taillez-le sévèrement après la floraison, avant que les graines se forment.

