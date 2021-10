Roland Motte, jardinier : le calathea, une plante d'intérieur très graphique

Adoptez un calathea dans votre intérieur, il assainit l'air et apporte une touche très graphique. Avec les conseils de Roland Motte, notre jardinier.

Suivez les conseils de Roland Motte, le jardinier de France Bleu Lorraine et France Bleu Besançon pour prendre soin de votre calathea.

Qu'est-ce que le calathea ?

Le Calathea se caractérise parce qu'il a des centaines de variétés et ce qui nous intéresse dans cette plante, c'est son feuillage qui peut être pratiquement de toutes les couleurs, avec des formes tellement différentes rondes, ovales, lancéolées et même des dessins sur les feuilles.

Le Calathea est une plante d'intérieur qui a des particularités avec son feuillage puisqu'il est capable d'assainir l'air. Mais il a aussi un autre petit truc, c'est que les feuilles vont se fermer le soir et s'ouvrir le matin.

Comment entretenir votre calathea ?

Il est originaire d'Amérique du Sud, des forêts d'Amazonie. Il pousse à l'ombre des grands arbres. C'est pour ça qu'il aime bien l'ombre et on va pouvoir le mettre dans un endroit ombragé, avec un peu de manque de lumière. Mais attention, plus il sera près de la fenêtre et plus les feuilles seront jolies. Dans tous les cas, installez-le à l'abri du soleil. Même si vous le sortez dehors pendant l'été, mettez-le à l'abri du soleil.

Il a aussi besoin de beaucoup d'humidité ambiante, comme dans son pays d'origine. Il faut donc le vaporiser tous les jours. Et si vous apercevez les feuilles qui commencent à brunir aux extrémités, c'est qu'il manque d'humilité ambiante.

Le rempotage a lieu tous les trois ans dans un pot légèrement plus gros, avec un terreau pour plantes d'intérieur. Et de temps en temps, quelques feuilles vont s'abîmer. Il faudra simplement les couper.

Rempotez vos calatheas tous les trois ans © Radio France - Roland Motte

C'est une plante très tendance et vous allez trouver énormément de variétés qui vous permettront de faire votre choix avec des plantes aussi graphiques les unes que les autres.

