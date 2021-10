Roland Motte, jardinier : le chrysanthème pomponnette pour donner de la couleur à l'automne

Le chrysanthème va orner les tombes à la Toussaint, mais il fera égallement une belle décoration d'automne dans votre jardin. A planter avec les conseils de Roland Motte, notre jardinier.

Le chrysanthème pomponnette est une belle plante de saison. Ses couleurs et sa floraison tardive vont apporter du bonheur au jardin en automne, avec les conseils de Roland Motte, le jardinier de France Bleu Lorraine et France Bleu Besançon.

Quelle est l'origine du chrysanthème pomponnette ?

Le chrysanthème pomponnette est vraiment une fleur d'automne, il fait partie de la famille des Astéracées. On le cultive en Chine depuis le 15e siècle avant Jésus-Christ. C'est une plante aromatique fleurie. C'est une plante très importante au Japon, puisque même le trône porte son nom, le trône du chrysanthème. Et c'est l'insigne officiel de l'empereur du Japon depuis 1869. À l'époque, c'était une plante importante puisque seuls les nobles avaient droit de le cultiver. Au Japon, il représente le plaisir et le bonheur. Chez nous, évidemment, il est associé à la Toussaint, à la fête de tous les saints et en Australie, on l'offre à la fête des Mères.

Comment cultiver le chrysanthème pomponnette ?

Chez les chrysanthèmes, il existe des variétés vivaces ou annuelles. Ce que nous aimons chez la pomponnette, c'est sa floraison avec des couleurs très vives. C'est dommage de la mettre au cimetière. On peut aussi la mettre en décoration, en intérieur ou sur la terrasse. On peut cultiver la pomponnette en pot.

Lorsqu'on l'achète, on va la rempoter directement dans un pot plus stable pour qu'elle tienne bien sur la terrasse ou le balcon. N'oubliez pas de bien drainer de façon à ce que l'eau s'évacue facilement. Les pomponnettes n'aiment pas l'eau stagnante.

On peut conserver ces pomponnettes d'une année sur l'autre. Simplement, il faut les mettre en situation hors gel, un peu comme les plantes méditerranéennes. On va les installer dans une véranda ou dans une serre en situation hors gel et on pourra les conserver jusqu'au printemps suivant pour les faire refleurir. Ensuite, il faudra rajouter un petit peu d'engrais et les tailler relativement court au printemps. Vous pourrez les pincer pour éviter qu'il y ait de trops grandes tiges.

