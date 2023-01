Roland Motte, jardinier : le cyclamen

Cyclamen Persicum est originaire du Moyen-Orient et des îles de la Méditerranée, donc cette plante craint le gel ! Dans les régions les plus froides, il ne résistera pas à l'hiver.

ⓘ Publicité

C'est une plante de taille moyenne qui atteint les 30 centimètres de diamètre. Il existe également des mini cyclamens de 15 centimètres de diamètre, c'est le cyclament de Naples, qui lui peut rester à l'extérieur.

Ce qu'on aime chez le cyclamen**, ce sont ses feuilles en forme de coeur et ses fleurs particulièrement originales.** On en trouve de toutes les couleurs, blancs, roses, violets, rouges, saumon, à fleurs simples ou frisées, bicolores, vous avez un choix infini.

Entretenir son cyclamen

Pour conserver votre cyclamen, placez-le dans une pièce à 15 degrés. Au-delà de 20 degrés, il mourra. L'idéal, une véranda qui n'est pas exposée en plein soleil. Dans le sud de la France, si les tempèratures restent positives la nuit, vous pouvez très bien le laisser dehors.

Arrosez-le régulièrement, le terreau doit toujours rester humide. Retirez les fleurs fanées. A partir du printemps, vous pouvez le mettre à l'extérieur durant toute la belle saison en veillant à l'arroser régulièrement. Lorsque la plante finit son cycle, fleurs et feuilles vont faner et disparaitre, à ce moment arrêtez l'arrosage et mettez le pot dans un coin au repos. Lorsque les premières pousses vont arriver, reprenez l'arrosage et donnez de l'engrais.

Entretenir son cyclamen avec les conseils de Roland Motte, jardinier © Radio France - Roland Motte

Retrouver Roland Motte sur France Bleu Lorraine et France Bleu Besançon et sur son site www.guideconsojardin.com. Vous pouvez également suivre @rolandmotte sur TikTok, Facebook , Instagram, Twitter et Youtube.