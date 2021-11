Roland Motte, jardinier : le cyclamen fleurit tout l'hiver

Le cyclamen est une vivace qui a l'avantage de fleurir en automne et tout l'hiver. Suivez les conseils de Roland Motte, notre jardinier, pour bien l'entretenir.

Si vous aimez les fleurs et que vous souhaitez avoir une floraison colorée durant tout l'hiver, à vous les cyclamens. Roland Motte, le jardinier de France Bleu Lorraine et France Bleu Besançon, vous conseille pour entretenir cette vivace qui pourra refleurir chaque année !

Les origines du cyclamen

Le genre Cyclamen fait partie de la famille des Primulacées. On en compte une vingtaine d'espèces, des vivaces tubéreuses qui sont originaires de Méditerranée et d'Asie. On connaît surtout le cyclamen de Perse, Cyclamen Persicum, qui pousse naturellement dans les pays autour de la Méditerranée. Là-bas, il fleurit pendant l'automne et en hiver, alors que la saison est plus fraîche et plus humide.

Ce cyclamen de Perse a donné naissance à de très nombreux hybrides qu'on appelle le cyclamen des fleuristes. Il fleurit de septembre à mars, c'est à ce moment-là qu'on va le trouver en magasin. Pour les fleurs vous avez le choix. Elles peuvent être simples ou frangées. Et vous trouverez un choix de couleurs très large : du rouge, du blanc, du panaché, il y a un peu de tout.

Des cyclamens, il y en a de toutes les couleurs © Radio France - Roland Motte

Une fleur d'hiver mais elle craint les grands froids !

Les cyclamens de Perse et leurs hybrides craignent un petit peu les grands froids. Lorsqu'il fait très froid, on va les rentrer à l'intérieur, mais surtout les mettre à la lumière, très loin des sources de chaleur et si possible, à une température d'environ 10-15 degrés. Ils craignent vraiment les appartements trop chauffés.

Si vous êtes dans une région où la température ne descend pas en-dessous de zéro, vous pouvez les laisser dehors à la lumière, sur un balcon, ils ne craindront pas les petites gelées.

L'entretien du cyclamen

En période de floraison, l'arrosage doit être régulier. Veillez à ce que le terreau soit toujours humide. Pour l'entretien, on va enlever les feuilles jaunes et les fleurs fanées. Là c'est très simple : on empoigne la tige et on tire d'un petit coup sec de façon à enlever l'ensemble de la tige. Si vous soulevez les feuilles, -qui sont d'ailleurs très décoratives-, vous verrez le départ de nouvelles fleurs, ça veut dire que votre cyclamen est en forme.

Au printemps, la floraison diminue, les feuilles peuvent commencer à sécher. A partir de ce moment, on va laisser le cyclamen dans son pot au repos. C'est en général pendant l'été. Laissez-le de préférence dans une pièce assez fraîche pour ne pas que la plante ait trop chaud, on l'arrosera de temps en temps.

Si vous avez bien suivi ces soins, à partir de l'automne, la plante va se remettre en végétation et redonner des fleurs.

Les nouvelles fleurs du cyclamen se cachent sous les feuilles © Radio France - Roland Motte

Retrouver Roland Motte sur France Bleu Lorraine et France Bleu Besançon et sur son site www.rolandmotte.fr.