Roland Motte, jardinier : le cymbidium, l'orchidée la plus facile à entretenir

Le cymbidium est une orchidée un peu particulière, elle supporte le frais et n'a pas besoin de terreau particulier. L'entretien en est très facile avec les conseils de Roland Motte, le jardinier de France Bleu Lorraine et France Bleu Besançon.

D'où vient le cymbidium ?

Le cymbidium est une orchidée originaire du Népal, d'Asie du Sud et d'Indonésie. Il fleurit en général de l'hiver jusqu'au printemps, en fonction des variétés. Mais ça peut être toute l'année avec l'apparition de nouveaux hybrides. Sa floraison est très intéressante car ses hampes florales peuvent durer au moins trois mois. Evidemment, après vous pourrez les couper.

C'est une plante avec de grandes feuilles, un peu comme des iris, qui pourront atteindre de 60 cm à 1 mètre de haut sur une envergure de 50 cm si le pot est à la hauteur. Certaines variétés qui viennent de l'Himalaya peuvent tenir jusqu'à 10 degrés. C'est déjà pas mal, mais le cymbidium est bien une plante d'intérieur. Mais une plante d'intérieur qu'on va sortir en été, à l'ombre d'un arbre, par exemple.

Le cymbidium © Radio France - Roland Motte

Comment entretenir votre cymbidium ?

Comme toute les plantes d'intérieur, elle a besoin d'une bonne hygrométrie. Il faudra penser à le vaporiser régulièrement. Le cymbidium se rempote tous les deux ou trois ans. Les pseudo bulbes ont tendance à devenir gros rapidement et il faudra augmenter la taille du pot. Cette orchidée n'a pas besoin de terreau spécial orchidée, du terreau pour plante d'intérieur fera tout à fait l'affaire.

Lorsque les hampes florales seront fanées, généralement aux environs du printemps, vous pourrez les couper et reprendre l'apport en engrais. Pour réussir la prochaine floraison, il faut impérativement sortir votre cymbidium à partir du printemps jusqu'en octobre, voire aux premières gelées. C'est cette différence de température entre la journée, plus chaude, et la nuit, plus froide, ce petit coup de froid qui va déclencher l'apparition des hampes florales. C'est donc très important de le laisser à l'extérieur jusqu'en octobre.

Si de temps en temps des feuilles sèchent, coupez-les, c'est tout à fait normal. Et n'oubliez pas l'arrosage, une fois par semaine.

Bref, si vous aimez les orchidées et que vous ne savez pas trop comment vous en occuper, prenez un cymbidium, il est plutôt facile à vivre et à entretenir !

Les hampes florales du cymbidium © Radio France - Roland Motte

