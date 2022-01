Roland Motte, jardinier : le cyprès Ellwoodii, un conifère élégant et raffiné

Vous recherchez un conifère à l'allure élégante, avec de belles couleurs gris bleutées, à planter en isolé ou en haie ? Essayez le cyprès Ellwoodii, avec les conseils de Roland Motte, notre jardinier.

Vous le trouverez en jardinerie, vendu comme conifère nain. Mais attention, il peut atteindre trois mètres de haut. Faites donc attention à l'endroit où vous allez planter votre cyprès Ellwoodii... avec les conseils de Roland Motte, le jardinier de France Bleu Sud Lorraine et France Bleu Besançon.

L'origine du cyprès Ellwoodii

Il s'appelle Chamaecyparis Lawsoniana Ellwoodii. Il fait partie des faux cyprès de Lawson et il a un port conique, compact et très dense. Son feuillage est persistant, d'un très joli vert un petit peu bleuté avec des reflets gris. Le cyprès de Lawson, c'est un conifère de la famille des cupressaceae. Ils sont originaires des forêts littorales humides du nord-ouest des Etats-Unis.

Le cyprès Ellwoodii fait trois mètres de haut, un mètre cinquante de large. Depuis qu'il est jeune, il a toujours ce port conique à la fois un petit peu élancé, étroit et puis toujours très dense avec des rameaux bien dressés, qui émergent de la base du tronc. Ses rameaux sont garnis de feuilles en écaille, d'abord un petit peu bleu clair et puis, avec le temps, elles prennent des reflets gris. Et puis, à terme, ils prennent plutôt une teinte un peu verte.

Son cousin, Ellwoodii Gold, est un tout petit peu plus jaune au sommet. C'est vrai qu'on ne voit pas bien la différence.

Le cyprès Ellwoodii passe du bleu, au gris, au vert © Radio France - Roland Motte

L'entretien du cyprès Ellwoodii

Ce sont des petites plantes qui n'ont pas vraiment besoin de taille. Mais si besoin, il va la supporter. Son développement est plutôt modéré, sa croissance, elle, est toute lente. Il a un excellent pouvoir occultant parce qu'il est très dense. Quelques fois, on l'utilise pour les haies. Il est élégant et raffiné. Il convient parfaitement pour une plantation en isolé dans le jardin. Il n'est pas très compliqué à cultiver. Il apprécie le plein soleil, les sols plutôt frais, bien fertiles, profonds et surtout bien drainés, pas trop d'arrosage ni d'eau stagnante.

Le piège, c'est qu'il est souvent vendu comme conifère nain. Mais nain quand il est petit, après ça grandit, ça peut pousser jusqu'à trois mètres de hauteur. Alors pensez-y si vous le plantez dans une petite rocaille, ça pousse, ça pousse, et des fois, c'est un peu trop grand.

On l'utilise également dans les balconnières, en mélange avec d'autres plantes, c'est très joli.

Le feuillage du cyprès brunit ?

Il est compact. La lumière ne va pas passer à l'intérieur. C'est pour ça que vous allez voir, si vous écartez les branches et regardez à l'intérieur, le feuillage qui brunit. Alors ça, ce n'est pas une maladie, c'est simplement un manque de lumière. Si il y a des taches à l'extérieur, par contre, cela peut être de l'araignée rouge. Cela arrive souvent en été. Il faut, dans ce cas, bien vaporiser la plante.

Le feuillage du cyprès peut brunir © Radio France - Roland Motte

Retrouver Roland Motte sur France Bleu Lorraine et France Bleu Besançon et sur son site www.rolandmotte.fr.