Roland Motte, jardinier : le Dieffenbachia coloré et panaché mais toxique

Le Dieffenbachia est une plante d'intérieur très originale avec son feuillage très coloré et ses nuances panachées. Elle peut dépasser un mètre 50 de haut dans des conditions de culture idéales.

Le genre comprend une trentaine d'espèces et des centaines de cultivars, avec une multitudes de feuillages différents. Amusez-vous à les collectionner et rassemblez plusieurs plantes aux couleurs changeantes, effet garantit.

Attention ! Le Dieffenbachia est toxique

Son inconvénient, c'est que toutes les parties de la plante sont toxiques, notamment le latex qui s'écoule si vous coupez une feuille ou une tige. Elle n'est pas mortelle, mais la meilleure solution, c'est de placer la plante en hauteur, loin des enfants et des animaux qui pourraient mâchouiller les feuilles.

Comment entretenir votre Dieffenbachia

Il a besoin de beaucoup de lumière, placez-la près d'une fenêtre. Evitez-lui les courants d'air, les feuilles pourraient devenir brunes sur les extrémités. Laissez bien sécher la terre entre deux apports d'eau, les racines n'aiment pas l'excès d'humidité. La solution : posez le pot sur une soucoupe remplie de billes d'argile, l'humidité se tiendra loin des racines mais apportera une ambiance humide au feuillage. Vous pouvez le rempoter tous les 2-3 ans dans un pot légèrement plus grand.

Posez votre Dieffenbachia sur une soucoupe remplie de billes d'argile pour maintenir une ambiance humide pour les feuilles. © Radio France - Roland Motte

Et si votre plante à mauvaise mine et est tout dégarnie : coupez tout et votre Dieffenbachia reprendra de plus belle !

