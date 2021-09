Roland Motte, jardinier : le fenouil, craquez pour son parfum d'anis

Le fenouil, un légume qui a tous les atouts. Conseils de plantation avec Roland Motte, notre jardinier.

Plantez du fenouil au potager pour profiter de son parfum anisé et laissez-le fleurir, vous rendrez les insectes heureux et toujours avec les bons conseils de Roland Motte, le jardinier de France Bleu Lorraine et France Bleu Besançon.

Qu'est-ce que le fenouil ?

Le fenouil commun est une plante de la famille des apiacées. Il en existe des vivaces ou des bisannuelles, et c'est un petit bulbe qui peut monter quand même jusqu'à un mètre cinquante à deux mètres de haut.

Comment cultiver le fenouil ?

On va pouvoir le semer au début du printemps, en plein soleil, et il adore les sols riches quand il n'y a pas trop de cailloux quand même. Et on va l'arroser le plus régulièrement possible quand il est jeune. Il adore ça. Lorsque les fleurs jaunes vont apparaître, vous verrez tout un tas d'insectes qui viennent dessus. Il est mellifère. Il est parfait pour la biodiversité. Quand on récolte son bulbe, -la base de la plante-, il est préférable de bien sarcler autour de façon à éviter la concurrence des mauvaises herbes.

Un parfum inégalable en cuisine !

Côté cuisine, il a tout juste, on utilise les fleurs avec le poisson ou les fruits de mer. On peut utiliser les jeunes feuilles pour les salades. Ces graines sont aussi digestives. On les utilise depuis l'Antiquité. Attention, pour faire une salades avec les feuilles de fenouil, il faut qu'elles soient toutes jeunes et toutes tendres. Si vous aimez l'anis, vous allez tomber accro du parfum du fenouil.

Le fenouil avec Roland Motte, jardinier © Radio France - Roland Motte

