Roland Motte, jardinier : le géranium, roi des balcons

Qui aura les plus beaux géraniums cet été ? C'est vous, grâce aux conseils de Roland Motte, notre jardinier.

Le géranium lierre ou géranium zonal orne les balcons en été. Ses fleurs de couleurs variées, -blanches, rouges, roses, violettes, panachées...-, s'épanouissent durant toute la belle saison et il suffit de suivre les indications de Roland Motte, le jardinier de France Bleu Besançon et France Bleu Lorraine, pour qu'elles soient les plus belles du quartier !

Pour avoir un beau balcon en été, il faut des géraniums, des pots, du terreau, un arrosoir. Le géranium est une plante de soleil. Plus il est au soleil, plus il va donner de fleurs. A contrario, moins de soleil, moins de fleurs. En tout cas, le soleil de l'après-midi est obligatoire si vous voulez épater votre monde.

Le géranium est très gourmand en engrais ! © Radio France - Roland Motte

Le choix du contenant est important. Plus votre végétal a de la place pour développer ses racines et mieux il se porte. Et le terreau de plantation est lui aussi capital parce que la plante est très gourmande. C'est une vorace. Préparez l'engrais spécial géranium, il va en falloir beaucoup. Et de l'eau, des quantités d'eau, c'est un boit-sans-soif. Vous pouvez essayer la perfusion (goutte à goutte), mais c'est moyen. Le paillage marche beaucoup mieux, mais il faut arroser quand même.

Bref, du soleil, de l'eau et beaucoup de nourriture, vous aurez les plus beaux géraniums !

