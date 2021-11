Roland Motte, jardinier : le géranium vivace, un couvre-sol facile à vivre

Le géranium vivace est résistant au froid, il peut être utilisé en couvre-sol ou en massif, il est facile à cultiver avec les conseils de Roland Motte, notre jardinier.

Vous débutez en jardinage ? Voici une plante très facile à cultiver et qui ne demande pas trop d'entretien, le géranium vivace. Suivez les conseils de Roland Motte, le jardinier de France Bleu Lorraine et France Bleu Besançon.

Qu'est-ce que le géranium vivace ?

Les géraniums vivaces n'ont rien à voir avec le géraniums des balcons qu'on appelle pélargoniums. Ce pélargonium il craint le froid alors que notre géranium vivace peut pousser en pleine terre sans craindre les gelées hivernales. Les géraniums vivaces sont des plantes originaires de l'hémisphère nord. Voilà pourquoi ils sont aussi résistants au froid.

On va les utiliser en couvre-sol ou alors en massif. Mais ça reste une petite plante. Le feuillage est très décoratif et surtout, la floraison, en fonction des variétés, dure du printemps jusqu'à l'automne. Certains nouveaux hybrides peuvent même avoir une floraison qui va durer six mois.

Comment entretenir le géranium vivace ?

Côté entretien, on est tranquille. Le géranium vivace s'adapte à tous les types de sols. Il va préférer une exposition à la mi-ombre encore que au soleil, ça marche aussi. Pour la taille, il y a deux périodes, soit à l'automne, lorsque la floraison est terminée, soit au tout début du printemps. Dans les deux cas, vous coupez très court.

Au bout de quelques années, lorsque le plant aura bien grandi, vous pourrez même faire de la division de touffes et en donner aux voisins. Le géranium vivace est une plante très facile pour les jardiniers néophytes. En clair, ça pousse partout, ça fleurit et même le feuillage est décoratif.

