Roland Motte, jardinier : le gui, un parasite chargé de symboles

Embrassez-vous sous le gui, ça vous portera chance pour la nouvelle année. Roland Motte, notre jardinier, vous éclaire sur cette plante considérée comme un parasite.

Le gui est un parasite des arbres, c'est bien connu. Mais vous ne savez probablement pas tout sur cette plante, qui depuis des temps anciens, est tout un symbole. Et c'est Roland Motte, le jardinier de France Bleu Sud Lorraine et France Bleu Besançon, qui vous l'explique.

Le gui, une plante parasite des arbres

Le gui s'appelle aussi gui blanc, bois de Sainte-Croix, glu, verquet, blondeau, vert de pommier, le bouchon. On dit aussi le gui des feuillus, même si on peut aussi le trouver sur des conifères. Vous connaissez viscum album, c'est son nom latin. C'est une espèce de plante parasite qui va pousser sur les arbres et qui va se fixer grâce, non pas à des racines, mais à des suçoirs. C'est une plante considérée comme parasite et même comme hémiparasite, parce qu'elle prélève surtout la sève brute de sa plante hôte. Elle est capable aussi de faire de la chlorophylle, puisqu'elle a des feuilles, y compris en hiver. Et en principe, le gui n'attaque pas les cellules de l'arbre parasité, même si il diminue la qualité du bois.

Toxique pour l'homme, bénéfique pour les oiseaux

Viscum album est originaire des régions tempérées de l'Europe, même si on en trouve aussi en Australie. Ses fruits apparaissent en hiver, ils sont toxiques pour l'homme, mais les fruits sont très appréciés par certains oiseaux, les grives notamment, les mésanges bleues, les sittelles torchepot. C'est eux qui vont disséminer le gui de ça de là avec leurs fientes. Ils vont se nourrir des baies du gui et aller d'arbre en arbre, c'est comme ça que les graines vont germer sur d'autres arbres.

La cueillette du gui a une longue tradition © Radio France - Roland Motte

Les traditions autour du gui

Le gui était récolté par les druides à l'époque des Gaulois, avec leurs serpes en or sur les chênes, parce qu'ils lui attribuaient beaucoup de symboles et beaucoup de propriétés. Il avait un autre avantage, c'est qu'il symbolisait le renouveau, la bonne santé et la chance. Il y a une légende d'ailleurs. Il parait que lorsque des ennemis se rencontraient sous une branche de gui dans la forêt, ils devaient déposer les armes et observer une trêve jusqu'au lendemain. C'est de là d'ailleurs que vient cette tradition de suspendre une boule de gui au-dessus de la porte et on va, comme vous le savez, s'embrasser dessous pendant le Nouvel an.

