Roland Motte, jardinier : le Gunnera, une vivace au feuillage géant

Le Gunnera est une plante vivace qui pousse principalement dans les sols humides. La variété la plus connue est le Gunnera manicata, plus communément appelé rhubarbe géante du Brésil. Ses feuilles peuvent atteindre deux mètres de hauteur et de loin, elles ressemblent aux feuilles de la rhubarbe commune de nos potagers. D'où son nom de rhubarbe géante.

Gunnera est originaire des montagnes tropicales du Brésil et de Colombie, voilà pourquoi elle s'adapte très bien sur les côtes atlantiques chez nous en France. A condition de l'installer près de l'eau. Si le terrain lui convient, elle est capable de résister jusqu'à moins 15 degrés. Mais pour les régions plus froides, il est conseillé de la pailler ou la protéger en hiver.

Gunnera aime l'humidité !

Elle aime l'humidité, elle se plaira volontier au bord d'un cours d'eau ou d'un étang. Ses pousses imposantes feront rapidement un très joli décor près de votre point d'eau. Elle n'a même pas besoin d'engrais, son feuillage est capable de capter l'azote de l'air !

En hiver, les feuilles sèchent et disparaissent, mais comme toute vivace elle repartira au printemps.

Les feuilles se développent au-dessus de longues pétioles remplis d'épines. Sa floraison est également particulière, de gros épis vont apparaître au milieu de la souche. Cette fleur va brunir en automne mais garde un aspect très décoratif. Les fruits mettent beaucoup de temps à mûrir et sa reproduction par semis est très compliquée.

Les fleurs du Gunnera manicata © Radio France - Roland Motte

Dans les jardinerie, vous trouverez également Gunnera tinctoria, une cousine dont les pétioles sont comestibles, au contraire du Gunnera manicata. Les peuples indigènes du Brésil utilise cette variété en décoction rafraichissante.

