Roland Motte, jardinier : le houx, un atout déco aussi pour le jardin

Le houx est très présent à Noël car très souvent utilisé dans les compositions et décorations de fin d'année avec ses verts et rouges éclatants qui collent bien aux festivités. Mais avez-vous déjà pensé à planter un houx dans votre jardin ?

Ilex Aquifolium, le houx commun, fait partie de la famille des Aquifoliaceaes. Le houx le plus courant est vert foncé avec des baies rouges, mais il existe des variétés au feuillage panaché, également des variétés avec des baies noires, jaunes, oranges.

Les atouts du houx

Le houx est un arbuste intéressant. Son feuillage est persistant, déjà un bon point. Il supporte très bien le froid. Et on peut le planter dans toutes les régions. Il supporte également très bien la pollution grâce à son feuillage lustré. Il pousse d'environ 20 cm par an et peut atteindre l'âge de 300 ans. Il peut pousser à l'ombre ; il est souvent présent dans les sous-bois ! La variété panachée préfèrera le soleil.

Le houx peut pousser à l'ombre ou au soleil © Radio France - Roland Motte

Le houx est dioïque

La particularité du houx, c'est qu'il est dioïque, c'est-à-dire qu'il y a des plantes femelles et des plantes mâles. Ce sont les femelles qui vont porter les baies, mais un mâle à proximité peut augmenter la présence de fruits grâce à la pollinisation.

Pour différencier un pied mâle de la femelle, intéressez-vous au feuillage. Le mâle a souvent un feuillage très pointu et piquant, alors que le pied femelle a des feuilles plus arrondies. Le plus simple pour ne pas vous tromper, achetez un houx qui porte déjà des fruits !

