Roland Motte, jardinier : le jardinage, c'est un vrai sport qui demande de l'entrainement

Chaque semaine, Roland Motte, le jardinier de France Bleu Besançon et France Bleu Lorraine, vous prodigue ses bons conseils de plantations. Mais jardiner est aussi un sport qui demande entrainement et bonnes postures, pour ne pas se faire mal.

Entrainez-vous chaque jour !

Le printemps arrive à grands pas et avec lui, on va reprendre les petits boulots cool au jardin. Mais attention, le jardin, c'est comme un sport. Et comme dans tous les sports, il faut pratiquer les bons gestes pour garder la forme au jardin, il faut un entraînement régulier, faire un petit tour dehors tous les jours, sans oublier de faire quelques mouvements pour garder la forme et de bonnes chaussures pour avoir les pieds au sec.

Jardiner est un vrai sport

Sarcler son jardin pendant deux heures, c'est l'équivalent d'une heure de footing. Planter, désherber pendant une heure, c'est comme si vous faisiez une heure de vélo à 10 km heure pour garder la forme. Faites donc du jardinage mais gare aux mouvements, pas de gestes trop violents ou mal adaptés.

Les bonnes pratiques et postures au jardin

L'idée, c'est bien de garder la forme. Lorsque vous portez une charge, un sac de terreau, par exemple, placez le contre votre ventre à bout de bras. En taillant, le sécateur ne doit jamais être au-dessus de vos épaules. Sinon, prenez un escabeau ou une échelle pour aller plus haut. En soulevant une brouette, c'est vos jambes qui doivent plier, par votre dos. Et puis, en allant au jardin, prenez soin de vos mains en portant des gants, mais pensez aussi à vos pieds. Plus vos chaussures sont confortables et moins vous souffrirez du froid et de l'humidité. Et plus vous êtes bien, plus longtemps vous resterez au jardin.

Le jardin, c'est un sport comme un autre. Et moi, je m'entraîne parce que si un jour, il y a le champion de France des jardiniers, là, je serai prêt.

