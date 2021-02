Roland Motte, jardinier : le jasmin d'hiver pour éclairer la grisaille

C'est la plante qu'il vous faut pour éclairer les coins sombres de votre jardin en hiver, avec les conseils de Roland Motte, notre jardinier.

Le jasmin d'hiver est le premier arbuste à fleurir en plein milieu de l'hiver. Dès décembre, il peut vous éblouir avec sa belle floraison jaune, et avec les conseils de Roland Motte, le jardinier de France Bleu Lorraine et France Bleu Besançon, il n'y a plus qu'à passer en jardinerie.

Le Jasminum Nudiflorum

Il y a près de 200 espèces différentes de jasmin. Celui qui nous intéresse particulièrement est l'espèce qui va faire des fleurs jaunes sur des rameaux nus, juste avant l'arrivée des feuilles. C'est pour cela qu'on le nomme Jasminum Nudiflorum. Les rameaux se reconnaissent à leur section carrée. Il fleurit entre décembre et mars, selon son exposition. Si, par exemple, vous êtes en centre-ville, il fleurira plus tôt.

Jasminim Nudiflorum préfère le plein soleil, mais il peut aussi bien pousser à la mi-ombre. Vous pourrez le planter au sommet d'un muret pour faire retomber ses branches. Ou le planter le long d'un mur à condition de le palisser avec un tuteur.

Prendre soin de son jasmin

En prendre soin est plutôt simple. Le Jasminum Nudiflorum n'a pas d'ennemis, pas de bestioles qui l'attaque, donc pas de traitement particulier. Il faudra simplement penser à le tailler de temps en temps pour enlever les branches les plus sèches et les plus anciennes. Votre jasmin n'en refera que plus de fleurs.

Sa floraison précoce, bien avant celle du forsythia, viendra éclairer et égayer les coins sombres de votre jardin en hiver. C'est son atout principal, donc profitez-en.

Son seul point noir, il n'a aucune odeur, aucun parfum, à l'instar d'autres variétés de jasmin.

Jasminum Nudiflorum © Radio France - Roland Motte

