Roland Motte, jardinier : le jasmin étoilé, son parfum vaut le détour

Le jasmin étoilé s'appelle aussi Trachelospermum jasminoides. Il est originaire de Chine, du Japon et de Corée. On l'aime pour ses fleurs parfumées et attrayantes et son feuillage vert brillant. Son nom, jasmin étoilé, vient de sa ressemblance avec le jasmin commun. C'est une plante ornementale qui s'est répandue partout dans le monde et donc aussi en France.

On l'utilise également pour les arrangements floraux et en parfumerie, en raison de son parfum très délicat.

Comment et où planter votre jasmin étoilé ?

Il préfère les climats doux et tempérés. C'est une plante grimpante, au feuillage persistant, qui aura besoin d'un support solide, treillis, clôture, tuteur ou pergola. Il peut résister à des tempèratures de moins de dix degrés. En-dessous, c'est plus compliqué. En montagne ou dans l'est de la France il faut être plus prudent. Vous pouvez le planter en pot en le protégeant en hiver.

Pour le planter, on va choisir un emplacement en plein soleil ou même à la mi-ombre. Mais il préfère les endroits chauds et lumineux. Il s'adapte à tous les sols mais ils doivent être bien drainés. Evitez les terres compactes qui peuvent accumuler l'eau et faire pourrir les racines. En pleine terre, arrosez régulièrement la première année, après il se débrouille. En pot, il faut arroser régulièrement, garder le sol humide mais pas détrempé.

Le jasmin se taille après la floraison. Profitez-en pour enlever les branches mortes ou abîmées.

Si le froid est vif, les feuilles de votre jasmin vont rougir et tomber. Mais au printemps, vous verrez de nouvelles pousses arriver.

