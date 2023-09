Roland Motte, jardinier : le Juniperus ou genévrier, il est décoratif et ses fruits sont comestibles

Le Juniperus fait partie de la grande famille des conifères, on l'appelle aussi le genévrier. Il en existe près de 70 espèces, sans compter les cultivars. Si vous ne connaissez pas le nom de Juniperus, vous connaissez cette plante probablement sous son nom de genévrier et l'avez déjà aperçue dans les massifs et espaces verts.

L'espèce fitzeriana, qui existe en différentes couleurs de feuillage, permettait de couvrir de grandes surfaces, chaque pied pouvant atteindre 3 à 4 mètres de diamètre, idéal pour couvrir les talus. Ajourd'hui l'on privilégie des espèces plus petites, comme Juniperus Squamata Tropical Blue avec sa belle couleur bleue, Juniperus Procumbens Nana très tapissant... Et si vous préférez la forme en cône ou colonne, optez pour Juniperus Skyrocket qui peut atteindre 2 à 3 mètres de haut. L'avantage, il reste vert en hiver.

Comment utiliser les fruits du genévrier

L'espèce la plus courante, Juniperus Communis, est aussi celle qui vous fournira des fruits. Vous le trouvez sous une forme tapissante ou en colonne. Le genévrier commun est un arbuste dioïque, il vous faudra un pied mâle et un pied femelle pour avoir des fruits. Plantez-les à proximité l'un de l'autre. Les baies bleues vont vous servir à aromatiser vos plats : ragoûts, marinades, viandes, choucroute... Elles sont l'ingrédient principal du gin. Elles sont également utilisées en infusions pour ses propriétés digestives et diurétiques.

Juniperus est un arbuste dioïque, il vous faudra un mâle et une femelle pour avoir des fruits © Radio France - Roland Motte

Et surtout n'oubliez pas les gants pour manipuler votre Juniperus, ça pique !!!

