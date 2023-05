Roland Motte, jardinier : le laurier rose, des fleurs à foison et facile de culture

Au printemps, vous allez trouver beaucoup de plantes méditerranéennes dans vos jardineries et chez vos producteurs, c'est le moment de les installer au jardin ou sur vos terrasses. Le laurier rose, Nerium Oleander, en fait parti.

ⓘ Publicité

C'est une plante à fleurs originaire des régions méditerranéennes, de l'Afrique de l'Est et du Nord, mais on en trouve également en Asie. Il est cultivé dans de nombreuses régions du monde en raison de sa floraison très abondante et pour sa culture plutôt facile. Il fait partie de la famille des Aponynacées et comprend plusieurs variétés à fleurs simples ou doubles, blanches, rouges, saumons, orangées, et bien sûr toute la palette de roses.

Comment entretenir votre laurier rose ?

Le laurier rose aime les expositions ensoleillées avec au moins 6 heures de soleil direct par jour. La lumière va favoriser la floraison. Il est adapté aux climats chauds où vous pourrez le planter en pleine terre. Dans les régions plus fraîches, plantez-le en pot, vous pourrez le rentrer en hiver pour le protéger des gelées.

Le laurier rose a besoin d'être arrosé régulièrement, en particulier s'il est en pot. Mais attention, ne laissez jamais d'eau stagnante dans la soucoupe, il n'aime pas les excès d'eau. Pour produire autant de fleurs, le laurier rose a besoin de nourriture. Donnez-lui un engrais pour plantes fleuries en respectant les doses.

Vous pouvez tailler votre laurier rose pour maintenir sa forme. Faites-le de préférence au printemps, avant la période de croissance active, même s'il a déjà des boutons floraux. Il n'en repartira que de plus belle.

Attention ! Toutes les parties de la plante sont toxiques et surtout ne le confondez pas avec le laurier sauce !

Taillez votre laurier rose au printemps avec les conseils de Roland Motte, jardinier © Radio France - Roland Motte

Retrouver Roland Motte sur France Bleu Lorraine et France Bleu Besançon et sur son site www.guideconsojardin.com. Vous pouvez également suivre @rolandmotte sur TikTok, Facebook , Instagram, Twitter et Youtube.