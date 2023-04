Roland Motte, jardinier : le Lewisia, une vivace à la floraison originale

Au printemps, nous avons tous envie de remettre de la couleur au jardin, des envies de nouvelles plantations, des envies d'apporter de l'originalité. Roland Motte, le jardinier de France Bleu Lorraine et de France Bleu Besançon vous propose une vivace, facile de culture et très jolie, le Lewisia.

Le Lewisia, que l'on nomme également Lewisie, fait partie de la famille des Portulacacées, comme le pourpier. Le genre compte une vingtaine de variétés dont la plus commune est le Lewisia cotyledon. Elle est classée comme plante alpine alors qu'elle est originaire d'Amérique du Nord. La plante n'est pas très grande, dix ou quinze centimètres de haut, avec les fleurs elle atteint trente centimètres.

Une floraison particulièrement intéressante

Ses feuilles sont disposées en rosette. La floraison a lieu entre la fin du printemps et le milieu de l'été. Pour les couleurs, vous avez le choix, du rose, du rouge, du jaune, de l'orange, en passant par le blanc, à fleurs simples ou doubles. Elle aime les sols bien drainés, que ce soit en pleine terre ou en balconnière. Arrosez bien à la plantation, puis avec parcimonie, -cette plante est classée dans les succulentes-, elle ne supporte pas l'excès d'eau. Plantée au jardin, vous aurez la surprise de la voir se ressemer toute seule.

