Roland Motte, jardinier : le lierre, une grimpante persistante et envahissante

Vous avez un mur un peu humide ? Vous chercher une plante qui garde ses belles couleurs vertes en hiver ? Vous avez besoin qu'elle pousse vite ? Pensez au lierre, avec les conseils de Roland Motte, le jardinier de France Bleu Lorraine et France Bleu Besançon.

Le lierre, champion de la longévité

Vous connaissez le lierre Hedera helix Hibernica, c'est une plante de la famille des Araliaceae, qui va grimper sur ses supports ou longer le long du sol.

Son feuillage est persistant. Il existe bien sûr à l'état sauvage, mais on le trouve aussi en plante ornementale.

On l'a d'abord appelé iedre et ensuite iere, et en mettant l'article l apostrophe avant iere, il est devenu tout simplement le lierre. C'est une plante très ancienne, très connue, qui est chargée de symboles. Dans l'Egypte ancienne, il était le symbole de l'éternité.

Le lierre, champion de la pousse rapide

Il faut dire qu'il est capable de vivre jusqu'à quatre cents ans. C'est une plante très rustique qui peut pousser jusqu'à trente, quarante, cinquante centimètres par an et qui peut atteindre au moins quinze-vingt mètres de haut. Le lierre a besoin de beaucoup d'eau pour se développer. Voilà pourquoi on le trouve aussi dans les forêts humides et ses petits crampillons vont absorber l'humidité. Et sécher un petit peu les murs humides.

Le lierre traditionnel, le lierre vert, est capable d'aller partout, dans tous les recoins du jardin et peut grimper après tous les supports. Le lierre panaché, lui, a besoin de beaucoup plus de lumière et beaucoup plus de soleil.

Le lierre fleurit en automne avec de magnifiques ombelles de petites fleurs, un petit peu verdâtres, jaunes-verdâtres et c'est une plante extrêmement mellifère. Les abeilles adorent ses fleurs. Le fruit arrive ensuite et forme des ombelles de baies noires pendant l'hiver. Il y a de très nombreuses variétés de lierre.

Le lierre fleurit en automne © Radio France - Roland Motte

Il peut même pousser en intérieur, en pot bien entendu, à condition de l'arroser régulièrement et de bien l'éloigner des sources de chaleur. Une fois que vous avez planté le lierre à l'extérieur, méfiez-vous, il peut être envahissant s'il se plaît bien. Par contre, en intérieur, profitez-en, le lierre poussera assez facilement.

