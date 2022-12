Roland Motte, jardinier : le Monstera, une liane aux feuilles géantes pour votre intérieur

Les Monsteras font partie de la famille des Araceaes, comme les Spatifilums et les Anthoriums. Ils sont originaires du Panama et du sud du Mexique et ce sont des lianes qui peuvent atteindre une vingtaine de mètres de long dans leur milieu naturel. Ces lianes produisent des racines aériennes qui renforcent l'accrochage de la plante sur son support et qui peuvent aussi rejoindre le sol pour s'y replanter.

Monstera, une plante d'intérieur imposante

En appartement, il peut atteindre deux ou trois mètres de haut. Les jeunes feuilles sont pleines et en grossissant, se découpent progressivement. Plus la plante vieillit, plus les grandes feuilles, -qui peuvent atteindre un mètre de large-, se parent de larges perforations, ce qui lui a valu le nom de plante gruyère.

Dans la forêt tropicale, les plantes sont en recherche de lumière, capitale pour leur croissance. La plante s'est adaptée à cet environnement, et les larges feuilles découpées laissent passer la luminosité pour les plus jeunes feuilles en-dessous.

Les jeunes feuilles du Monstera sont pleines avant de se découper en grandissant © Radio France - Roland Motte

Les origines du nom Monstera sont assez incertaines. Ce serait un dérivé du latin "monstrifer" qui fait référence à l'énormité et aux perforations des feuilles de certaines espèces.M

A ne pas confondre avec le Phylodendron

On confond souvent Phylodendron et Monstera qu'on appelle aussi le faux Phylodendron. On peut même trouver des plantes appelées Phylodendron Monstera. Les deux plantes se ressemblent comme deux gouttes d'eau. Monstera est toutefois un genre à part. Monstera Deliciosa, ou faux Phylodendron, est celle que vous trouverez le plus souvent chez nous.

