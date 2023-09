Roland Motte, jardinier : le noisetier, plantez-en pour profiter de ses fruits

L'automne est le temps des récoltes et le noisetier vous attend avec ses bonnes noisettes.

Le noisetier est un arbre commun chez nous. On ne le remarque plus dans le paysage, il fait parti de notre quotidien. Vous le repérez en fin d'hiver grâce à ses fleurs mâles, -des tortillons jaunes-, mais également à ses fruits, que tout le monde reconnaitra, en automne.

Le nom latin du noisetier est Corylus et il fait partie de la famille des Betulacées, comme le bouleau. Le noisetier est un grand classique des forêts européennes, asiatiques et nord-américaines. La variété la plus courante chez nous, celle que vous trouvez dans nos campagnes, est Corylus Avellana. Mais il en existe une variété cultivée, très jolie, le noisetier tortueux, Corylus Avellana Contorta, qui produit également des noisettes. Ses branches tortueuses et sinueuses auront un bel effet dans votre jardin.

Le noisetier tortueux, non suelement il fait des fruits, mais est très décoratif au jardin © Radio France - Roland Motte

Le noisetier se consomme !

Ses feuilles peuvent être utilisées en tisane pour ses effets diurétiques, les jeunes feuilles du printemps en salade. mais ce sont surtout ses fruits qui sont intéressants. C'est une très bonne source d'acides gras, de fibres, de protéines, de vitamines E, de magnésium, et d'autres encore. Alors ne laissez pas vos noisettes au sol, ramassez-les !

Si les noisettes ont un petit trou, c'est que les balanins sont passés par là. C'est un petit coléoptère qui pond ses oeufs dans la noisette, la larve va manger le fruit puis sortir en creusant un trou dans la coque et hiverner dans le sol. Mais il vous restera des noisettes pour les gourmands.

La larve de balanin, un coléoptère, peut attaquer vos noisettes © Radio France - Roland Motte

