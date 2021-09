Roland Motte, jardinier : le paillage, utile et esthétique

Roland Motte, notre jardinier, vous invite à pailler en été. C'est utile pour moins arroser et de plus, c'est bien plus joli.

Pailler vos végétaux est un gain pour tout le monde, pour la plante qui aura besoin de moins d'eau et pour le jardinier qui aura moins de travail. Alors écoutez les bons conseils de Roland Motte, le jardinier de France Bleu Lorraine et France Bleu Besançon, pour bien pailler.

Mais qu'est ce que le paillage ?

Qu'il s'agisse du carré potager, du potager, du jardin, des massifs, et bien on va pailler. Pailler, ça veut dire quoi ? C'est recouvrir le sol pour ne pas que la terre soit nue, recouvrir le sol avec du paillage végétal ou minéral.

Quel paillis utiliser ?

Il existe différents types de paillages : le paillage minéral, avec de la pouzzolane, par exemple, qui va limiter le développement des herbes indésirables. Et puis également, la paillette d'ardoise qui fait très joli, qui fait une couverture sur le sol au milieu des arbustes. Et puis, nous avons aussi du paillage végétal : ce paillage végétal, c'est la paillette de chanvre qui est parfaite pour le potager. On va la mettre autour des massifs dans le potager. On a aussi les copeaux de bois qui vont se composter progressivement. Et puis la coque de cacao, un peu plus rare, mais bien pratique également au potager.

Utilisez des paillettes de chanvre pour pailler vos végétaux © Radio France - Roland Motte

Quels sont les avantages du paillage ?

L'avantage de ces paillages, c'est quoi ? C'est de limiter les mauvaises herbes. On en met aussi sur les pots parce que ça limite l'évaporation de l'eau quand il fait très chaud. C'est bien pratique. Et puis, c'est très joli, c'est esthétique. Paillez parce que le paillage est indispensable, en particulier en été.

