Roland Motte, jardinier : le pothos, une grimpante qui pousse à vitesse grand V

Le pothos est une grimpante facile à entretenir et multiplier, et en plus elle pousse très vite. Adoptez un pothos avec les conseils de Roland Motte, notre jardinier.

Si vous n'avez pas la main verte et si vous aimez les plantes d'intérieur, voici une plante qui est faite pour vous, c'est le pothos. Et c'est Roland Motte, le jardinier de France Bleu Sud Lorraine et France Bleu Besançon, qui vous explique comment vous en occuper.

Qu'est-ce que le Pothos ?

On l'appelle pothos ou rhaphidophora. Son nom latin, c'est Scindapsus aureus, scindapsus vient du grec et cela veut dire "comme le lierre". C'est vrai qu'il grimpe. Pour nous, on l'utilise dans la maison comme une liane grimpante d'intérieur. Le pothos fait partie de la famille des Araceae comme le philodendron. Il a l'avantage d'être facile de culture et de pousser à vitesse grand V.

Il s'accroche le long des supports avec des racines aériennes. Souvent, il est vendu avec un tuteur pour l'aider à grimper. Soyez prudents. Ses racines aériennes sont capables de s'accrocher aux murs de la pièce et d'en abîmer le revêtement. Mais sans support, c'est aussi une très jolie plante retombante.

Comment entretenir le pothos ?

Côté entretien, on est assez tranquille. Il a les mêmes besoins qu'une plante d'intérieur. Placez la plante le plus près possible de la lumière devant la fenêtre. Arrosez chaque semaine en été, et tous les 15 jours en hiver environ. Ça va dépendre de la température. Laissez tout simplement sécher le terreau entre deux apports d'eau. Ajoutez un peu d'engrais au printemps et pensez à rempoter à peu près tous les trois ans.

Les feuilles sont en forme de cœur et sont très souvent panachées. De temps en temps, elles peuvent jaunir ou sécher aux extrémités. C'est souvent dû à un manque de lumière ou un manque de vaporisation. Il peut également se dégarnir à la base. C'est normal car il pousse tellement vite.

Faire des boutures de pothos

Et comme il pousse très, très vite, il sera nécessaire de le tailler de temps en temps et vous pourrez en profiter pour faire des boutures. Pendant la taille, coupez une pousse à l'extrémité avec une feuille. Mettez la tige coupée dans de l'eau ou directement dans la terre. Il ne faut pas que la tige se déshydrate. Plantez la bouture dans un pot rempli d'un mélange de terreau pour semis et boutures. Et puis placez le pot devant la fenêtre et arroser régulièrement.

Le pothos se bouture facilement © Radio France - Roland Motte

Et si vous avez trop de boutures de pothos, vous pourrez en offrir aux copains !!

Retrouver Roland Motte sur France Bleu Lorraine et France Bleu Besançon et sur son site www.rolandmotte.fr.