Roland Motte, jardinier : le sarracenia, attention, plante carnivore

Le Sarracenia est originaire d'Amérique du Nord. Cette plante aime les milieux humides. C'est une plante carnivore, mais l'on devrait plutôt dire insectivore, c'est plus juste. Il en existe de nombreuses variétés.

Elles ont un piège passif. Les insectes attirés par leur couleur et leur odeur, vont s'engouffrer dans leurs feuilles en forme d'urne et ne pourront pas en ressortir. Les poils qui tapissent l'urne sont inclinés vers le bas et empêchent l'insecte de remonter.

Comment entretenir le sarracenia

Avec ou sans insectes**, vous pouvez très bien avoir un Sarracenia chez vous**. Cette plante adore la lumière, placez-la près d'une fenêtre mais pas derrière la vitre directement, pour éviter les brûlures des feuilles. Elle aime les sols acides, mélangez tourbe et sable, c'est l'idéal. Mais vous pouvez également utiliser de la terre de bruyère.

Arrosez régulièrement, elle aime l'humidité. Utilisez néanmoins un pot percé pour évacuer le surplus d'eau. Le Sarracenia peut supporter des tempèratures négatives, mais vous le conserverez plus facilement à l'intérieur pour son repos hivernal, dans un endroit lumineux, entre 5 et 10 degrés.

En fonction des régions, vous pourrez même le planter en pleine terre, mais toujours dans un endroit humide. Inutile de le remiser, il faut dans tous les cas maintenir une humidité constante.

Taillez les urnes fanées à deux-trois centimètres de la base. Coupez également les urnes abîmées pour éviter tout risque de pourriture.

Entretenir sont Sarracenia avec les conseils de Roland Motte, jardinier © Radio France - Roland Motte

