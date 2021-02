Roland Motte, jardinier : le scindapsus, une plante d'intérieur qui grimpe partout

Vous aimez les plantes grimpantes ? Adoptez un scindapsus avec les conseils d'entretien de Roland Motte, notre jardinier.

Le scindapsus est plutôt facile d'entretien, il a l'avantage d'être très joli et si vous aimez les plantes grimpantes, c'est lui qu'il vous faut. Avec les conseils de Roland Motte, le jardinier de France Bleu Lorraine et France Bleu Besançon.

Mais d'où vient le scindapsus ?

Le scindapsus est également appelé pothos ou lierre du diable. Il est originaire des îles Salomon, au Nord-Est de l'Australie dans la mer de Corail. Dans son pays d'origine, il est capable de grimper aux arbres avec ses petits crampillons qui s'accrochent partout. Chez nous, c'est une plante d'intérieur que l'on apprécie pour son joli feuillage panaché.

Comment installer et entretenir son scindapsus ?

Vous pouvez l'installer comme plante grimpante, ou retombante, selon la place que vous lui trouverez dans votre appartement. Si vous voulez la faire grimper, il lui faudra un support. Ses crampillons lui permettront de s'accrocher même sur un mur.

L'entretien est simple, comme pour la plupart des plantes d'intérieur, placez votre pothos aussi près que possible de la lumière, près d'une fenêtre, vaporisez régulièrement les feuilles pour apporter de l'humidité, dessus et dessous, arrosez régulièrement -si votre pièce est à 20 degrés, une fois par semaine est suffisant. Cette plante supporte des températures comprises entre 15 et 25 degrés.

Comment multiplier son scindapsus ?

Elle a tendance a faire de très longues pousses, qu'il faudra couper de temps en temps pour ne pas épuiser la plante. Avec ces grandes pousses coupées vous allez pouvoir faire des boutures ! Coupez l'extrémité, laissez deux feuilles au sommet et mettez vos boutures dans un verre d'eau. Vous verrez bientôt apparaître de petites racines. Au bout de trois semaines à un mois environ, vous pourrez alors planter vos nouvelles pousses dans un pot avec du terreau pour plante d'intérieur.

Faites des boutures avec votre scindapsus avec les conseils de Roland Motte © Radio France - Roland Motte

Retrouver Roland Motte sur France Bleu Lorraine et France Bleu Besançon et sur son site www.lesjardinsdelaterre.com.